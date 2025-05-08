Ліга чемпіонів

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді.

Очікувано кипіли пристрасті після іншого півфіналу, який відбувся напередодні. Флік знайшов винуватця поразки Барселони від Інтера. "Ми не вийшли у фінал Ліги чемпіонів через суддівські рішення": Лапорта прокоментував поразку від Інтера.

Зірка Барселони плюнув у героя півфіналу Ліги чемпіонів з Інтером: "Я не влучив у нього".

Судді обікрали Барселону з пенальті в матчі з Інтером – несподівана оцінка екс-рефері ФІФА з фотодоказом.

Україна

Кривбас обійшов Полісся й Карпати у битві за єврокубки, розгромивши Лівий Берег у дограванні матчу УПЛ.

Шахтар – Динамо: офіційно розпочався продаж квитків на фінал Кубка України 2024/25. Крім цього, клуби разом з УАФ узгодили новий формат – скасування додаткового часу, Шахтар та Динамо стартують з 1/16.

Динамо відпустить Бражка та ще одного гравця влітку, новий контракт для Ярмоленка і трансфер 2 легіонерів. Також кияни готові здихатися легіонера з Венесуели і "нового Мане".

Українці за кордоном

Українець може піти на підвищення в Європі – з другого дивізіону до учасника єврокубків.

Маліновський вдруге став батьком – дружина подарувала хавбеку збірної України першого синочка. Щоправда, на полі не все так гладко – Руслан ризикує пропустити всю кінцівку сезону.

Челсі визначився із врученням нагород за фінал Ліги конференцій – Мудрик дізнався, чи отримає медаль.

Таловєров висловився про своє майбутнє в Плімуті – гравець може змінити клуб в Англії.

Світ

Бензема здійснив камбек проти Роналду – Мане оформив гол+пас, Канте повторив власний рекорд.

Трамп прагне участі Росії на ЧС-2026: "Я не знав, що ФІФА їх виключила".