Головні новини 7 січня: несподівана пропозиція Шевченку і Блохіну, Ліверпуль прибив Арсенал, перемога Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 7 січня.
Україна
Захисник Шахтаря влітку переїде в Іспанію – екс-клуб Луніна готується пограбувати "гірників".
Хавбек Динамо може опинитися в Туреччині – на втікача претендує представник Суперліги.
Лідер УПЛ завершує трансфер зірки Миная – джерело розкрило умови контракту.
Світ
Яремчук з Валенсією уникнули ганьби, Барселона влаштувала видовище з аматорами, жодних сюрпризів від клубів еліти: Кубок Іспанії.
Рома розписала нічию з Аталантою, не зумівши піднятись у зону єврокубків.
Ліверпуль вибив Арсенал з Кубка – конкурент Зінченка привіз автогол, "каноніри" довели безвиграшну серію до 4-х матчів.
Українці за кордоном
Захисник збірної України може приєднатися до Сидорчука у Бельгії – велика зарплата стоїть на заваді.
Шевченка і Блохіна кликали очолити несподівану збірну – відома відповідь українських володарів "Золотого м'яча".