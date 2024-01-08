Україна

Захисник Шахтаря влітку переїде в Іспанію – екс-клуб Луніна готується пограбувати "гірників".

Хавбек Динамо може опинитися в Туреччині – на втікача претендує представник Суперліги.

Лідер УПЛ завершує трансфер зірки Миная – джерело розкрило умови контракту.

Світ

Яремчук з Валенсією уникнули ганьби, Барселона влаштувала видовище з аматорами, жодних сюрпризів від клубів еліти: Кубок Іспанії.

Рома розписала нічию з Аталантою, не зумівши піднятись у зону єврокубків.

Ліверпуль вибив Арсенал з Кубка – конкурент Зінченка привіз автогол, "каноніри" довели безвиграшну серію до 4-х матчів.

Українці за кордоном

Захисник збірної України може приєднатися до Сидорчука у Бельгії – велика зарплата стоїть на заваді.

Шевченка і Блохіна кликали очолити несподівану збірну – відома відповідь українських володарів "Золотого м'яча".