Україна

Владислав Супряга знову зацікавив Сампдорію. СК Дніпро-1 готовий викупити Владислава Дубінчака, але все залежить від рішення Луческу. Сергій Болбат близький до переходу в Чорноморець. Георгій Цітаішвілі, за чутками, також повернеться у Чорноморець. А Владислав Вакула офіційно став гравцем Полісся. Двоє українців перейшли в угорський клуб.

Наші за кордоном

Андрій Лунін і Богдан Мілованов отримали суперників у 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Рафаель Бенітес оцінив шанси Віталія Миколенка дебютувати за Евертон у Кубку Англії.

"Шевченко, безумовно, цікавий наставник" – Польща офіційно визначилася з кількома кандидатами на тренера збірної. Дженоа знайшла нападника – рятувати Шевченка їде родич легендарного форварда 90-х.

Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем Аталанти у грудні. Віктор Коваленко здав негативний тест на коронавірус – українець може зіграти проти команди Шевченка.

Світ

Барселона віддала Феліппе Коутінью в оренду Астон Віллі. Бразилець заради переходу в АПЛ пожертвував великими грішми. Ньюкасл офіційно оформив перший трансфер в епоху шейхів, придбавши в Атлетіко Кірана Тріпп'єра.

Баварія зазнала сенсаційної поразки від Борусії М – "жеребці" перервали тривалу безвиграшну серію. ФІФА назвала трьох претендентів на звання The Best-2021. Кубок Африки перетворили у вселенське зло – Європа має проявити грам поваги, а Україна може підтримати хлопців Вернидуба.