toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН

Головні новини 7 серпня: Роналду вилетів з Ліги чемпіонів, Ман Сіті – в 1/4 фіналу, секретний дебют Луческу в Динамо

07:00 - Читать на русском
Головні новини 7 серпня: Роналду вилетів з Ліги чемпіонів, Ман Сіті – в 1/4 фіналу, секретний дебют Луческу в Динамо
Головні новини футболу 7 серпня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 серпня.

Ліга чемпіонів

Визначилася третя чвертьфінальна пара Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті зустрінеться з Ліоном. "Містяни" вдруге переграли Реал з однаковим рахунком. Команді Олександра Зінченка дуже допомогли дикі фейли чемпіона світу. А Зінедін Зідан вперше у тренерській кар'єрі вилетів з ЛЧ.

Кріштіану Роналду оформив дубль, однак не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів. Ліон вистраждав 1/4 фіналу в матчі з неоднозначними, але красиво пробитими пенальті. Португалець встановив нові рекорди, продовжив забивати всі голи Юве в плей-офф турніру, проте вперше за 10 років не зіграє у чвертьфіналі.

Україна

Мірча Луческу дебютував на чолі Динамо з розгрому Вереса. Контрольний матч проходив у строгій секретності – не було трансляції, онлайну та жодних деталей. Ми зібрали головну інформацію про поєдинок: Супряга і Дуелунд – головні переможці, клас українців, таємниця Циганкова. Також Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу.

Супряга в Серію А: агент нападника Динамо озвучив рішення футболіста щодо свого майбутнього. Кадірі вже покинув розташування киян – трансфер у російський клуб все ближчий. Шахтар зацікавився португальським вінгером, який може замінити Тайсона. Ворскла оголосила про трансфер першого літнього новачка. Колос підписав камерунського півзахисника.

Вогняний день у Першій лізі. Рух на останніх секундах відібрав у Інгульця дострокову путівку в УПЛ, Волинь і Минай наблизилися до еліти. Оболонь-Бровар розбила Металіст 1925, Металург втратив очки у боротьбі за виживання, Прикарпаття принизило Черкащину.

Наші в Європі

Шахтар у фіналі восьми Ліги Європи – "гірникам" доведеться дотримуватися суворих обмежень. Донеччани делегували трьох гравців у команду тижня Ліги Європи.

Юрій Вернидуб отримав приз найкращому тренеру місяця в Білорусі. Роман Яремчук і Роман Безус борються за звання автора найкращого гола сезону в Генті. Олександр Зінченко потрапив у топ-7 лівих захисників АПЛ.

blog_ava
Барселона – Наполі: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
08:00
137
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
36
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?