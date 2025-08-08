УПЛ

Шахтар офіційно відпустив легіонера в клуб, який вигравав ЛЧ.

Динамо відправило легіонера в оренду в Нідерланди – він уже грав за цю команду.

Рух офіційно оголосив про повернення своєї легенди.

Олександрія офіційно продала свою зірку до несподіваного чемпіонату – клуб розкрив суму трансферу.

Єврокубки

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле.

Полісся знищило Пакш у матчі Ліги конференцій – два асисти Крушинського, голи екс-гравців Динамо і червона Михайліченка.

Екс-форвард Динамо не врятував Легію від ганьби, слід Шахтаря у скандинавському дербі, вірменська трагедія: Ліга Європи.

Ліга конференцій: Бешикташ розбив суперника з хет-триком Абрахама, українець став одним з найкращих.

Ліга конференцій: екс-зірка УПЛ голом оформив розгром, Башакшехір з колишнім конкурентом Довбика здолав Вікінг.

Ліга конференцій: екс-клуб Безуса розгромно переміг, Кокорін як завжди і трилер з 7 голами.

Світ

"Золотий м'яч-2025": всі номінанти – нагороду вручать вже незабаром.

Баварія виграла у Тоттенхема – Кейн не забив пенальті, який "привіз" Палінья.

Інтер Маямі без Мессі вийшов у чвертьфінал Кубка ліг завдяки 1+2 Суареса (ВІДЕО).

Легенда Реала знайшов собі нову команду у Ла Лізі – він був рік без клубу і три тижні перебував на перегляді.

Барселона офіційно позбавила тер Штегена капітанської пов'язки – відомо, хто його замінить.