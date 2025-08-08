Головні новини 7 серпня: Полісся розбило Пакш, Шахтар сточив зуби об Панатінаїкос, всі номінанти "Золотого м'яча"
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 7 серпня.
УПЛ
Шахтар офіційно відпустив легіонера в клуб, який вигравав ЛЧ.
Динамо відправило легіонера в оренду в Нідерланди – він уже грав за цю команду.
Рух офіційно оголосив про повернення своєї легенди.
Олександрія офіційно продала свою зірку до несподіваного чемпіонату – клуб розкрив суму трансферу.
Єврокубки
Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле.
Полісся знищило Пакш у матчі Ліги конференцій – два асисти Крушинського, голи екс-гравців Динамо і червона Михайліченка.
Екс-форвард Динамо не врятував Легію від ганьби, слід Шахтаря у скандинавському дербі, вірменська трагедія: Ліга Європи.
Ліга конференцій: Бешикташ розбив суперника з хет-триком Абрахама, українець став одним з найкращих.
Ліга конференцій: екс-зірка УПЛ голом оформив розгром, Башакшехір з колишнім конкурентом Довбика здолав Вікінг.
Ліга конференцій: екс-клуб Безуса розгромно переміг, Кокорін як завжди і трилер з 7 голами.
Світ
"Золотий м'яч-2025": всі номінанти – нагороду вручать вже незабаром.
Баварія виграла у Тоттенхема – Кейн не забив пенальті, який "привіз" Палінья.
Інтер Маямі без Мессі вийшов у чвертьфінал Кубка ліг завдяки 1+2 Суареса (ВІДЕО).
Легенда Реала знайшов собі нову команду у Ла Лізі – він був рік без клубу і три тижні перебував на перегляді.
Барселона офіційно позбавила тер Штегена капітанської пов'язки – відомо, хто його замінить.