Україна

Шахтар завершує трансфер голкіпера збірної України Дмитра Різника. Фабріціо Романо вже розсекретив, якою буде сума компенсації для Ворскли та стверджує, що "гірники" можуть здивувати ще одним підписанням.

Форвард Шахтаря Данило Сікан побив п'яного росіянина на зборах в турецькому готелі.

Динамо відпустило легіонера – дивна щедрість Луческу перед стартом офіційних матчів. Також Денис Гармаш може покинути киян – у нього вже є три варіанти продовження кар'єри.

Світ

Україна отримала серйозних конкурентів у проведенні ЧС-2030 – Аргентина і ще 3 країни подали заявку.

Андрій Лунін почув неприємні новини від Анчелотті – Куртуа близький до несподіваного повернення.

Екс-гравець Челсі знайдений живим після землетрусу в Туреччині – кількох футболістів теж врятували з-під завалів.

Фламенго несподівано програв Аль-Хілялю – кат Аргентини оформив 2+1 і чекає на Луніна у фіналі Клубного ЧС.

Син Роналдінью продовжить кар'єру в Барселоні.