Єврокубки

СК Дніпро-1 отримав опонента в плей-офф Ліги конференцій. Усі результати жеребкування, яке подарувало дніпрянам унікальний шанс на реванш.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи: Шахтар мститиме за Динамо, Роналду повертається на Камп Ноу.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, особлива місія Яремчука. Відомий точний розклад матчів 1/8 фіналу.

Україна

Руслан Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на товариські матчі з Ізраїлем та Грузією Тренер пояснив відсутність гравців Динамо і ставку на легіонерів.

Мудрик має новий варіант з переходом в АПЛ – найбагатший клуб світу позмагається з Арсеналом та Реалом.

Світ

Реал зазнав сенсаційної поразки від Райо Вальєкано, пропустивши три голи – "вершкові" втратили лідерство у Ла Лізі.

Власники Ліверпуля оголосили про продаж клубу.

Олександр Хацкевич покинув кіпрський клуб через півтора місяці після призначення – відхід екс-тренера Динамо тримали у таємниці.

Бразилія обрала 26 гравців на чемпіонат світу – Реал, МЮ і Юве базові клуби, "дідусь" Алвес також їде.