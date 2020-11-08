Наші за кордоном

Андрій Шевченко отримав приємне підсилення перед матчами Ліги націй і довикликав у збірну України Артема Кравця. Форвард надихнувся на сенсацію в Туреччині – обіграв лідера місцевого чемпіонату. Кравець забив Фенербахче елегантний гол і став другий найкращим гравцем матчу.

Андрій Ярмоленко, на жаль, традиційно залишився в запасі Вест Хема, а партнери на його очах видряпали драматичну перемогу. Євген Макаренко став учасником божевільного матчу з 10 голами. Олександр Філіппов відзначився асистом у Бельгії, але не допоміг команді набрати очки. Роман Григорчук розписав нічию з головним конкурентом у боротьбі за титул у Білорусі.

Європа

Баварія знову виграла у дортмундської Борусії топовий рівний поєдинок і очолила Бундеслігу. Холанд і Ройс мало допомогли португальському магу, Лєвандовскі все ж подолав VAR, а неприємний епізод подарував позитив Україні. РБ Лейпциг розділив Баварію та Борусію в турнірній таблиці, розгромивши Фрайбург. Розкішний гол забив екс-конкурент Зінченка.

Барселона в яскравому матчі перестріляла Бетіс. Мессі отримав відпочинок після Динамо і за тайм перевернув гру, Грізманн знову змарнував шанс, а Фаті травмувався та ризикує пропустити тривалий період. Каталонцям далеко до вершини Ла Ліги, де після перемоги над Кадісом опинився Атлетіко. "Буду битися за цю футболку до смерті": Суарес – про переїзд в Атлетіко, відхід Мессі з Барселони та стосунки з Куманом.

Манчестер Юнайтед здолав Евертон – дебютний гол Кавані та феєрія Бруну Фернандеша затьмарили Бернарда. Лідером АПЛ залишається Саутгемптон, але вже сьогодні Ліверпуль може повернутися на перше місце, якщо не програє Манчестер Сіті.

Україна

У Шахтарі подолали коронавірус, а от Динамо продовжує дуже страждати. Після нової серії тестів на COVID-19 кияни втратили ще двох футболістів перед Класичним. Сподіваємося, що матч все ж відбудеться. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Динамо впевнено здолало Шахтар і зміцнило лідерство в чемпіонаті U-21 – Русин забив вперше в сезоні, Клейтон дебютував.

Суботні поєдинки УПЛ подарували дві перемоги фаворитів і яскраве донбаське дербі. Олімпік завдяки "динамівцям" у компенсований час врятував нічию з Маріуполем. Олександрія втримала мінімальну перемогу над Львовом, а Десна у матчі з нереалізованим пенальті та скандальним голом з офсайду переграла Минай.

Помер батько Олександра Шовковського.