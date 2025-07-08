Головні новини 7 липня: Мбаппе скасував суд з ПСЖ, Трубін серед "багатіїв" Бенфіки, принизливий рейтинг для Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 7 липня.
Україна
Екс-гравець Динамо потрапив у серйозну ДТП – журналіст розкрив деталі.
Металіст 1925 з Карабахом влаштували шалене побоїще на 9 голів – українці в різних командах поклали ідентичні шедеври.
Ворскла масово втрачає футболістів – з минулого складу залишаться лише 4 гравці.
Світ
Легенда Барселони Іван Ракітіч офіційно завершив кар'єру – він грав разом з українцем.
Мбаппе відкликав позов проти ПСЖ.
Мексика переграла США, здобувши рекордний кубок КОНКАКАФ – Почеттіно програв черговий фінал.
Євро-2025 серед жінок: чемпіонки світу розгромили кривдниць України, Італія втратила перемогу і достроковий плей-офф.
Українці за кордоном
Трубін серед лідерів – рейтинг зарплати гравців Бенфіки.
Мудрик дізнався своє місце в рейтингу атакувальних гравців Челсі.