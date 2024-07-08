Великі турніри збірних

Бразилія безславно завершила свій похід на Копа Амеріка, програвши серію пенальті Уругваю. Втім, "селесао" не роблять трагедії з такого результату.

Тим часом на Євро триває міні-пауза, а суперкомп'ютер називає майбутнього чемпіона. Фанати збірної Німеччини з цим не згодні і вимагають переграти скандальний чвертьфінал з Іспанією.

УПЛ

Динамо назвало неповний склад, який вирушив на збір до Австрії – попереду дуелі з Шальке і європейським віце-чемпіоном. Натомість Шахтар вже кілька днів працює і отримав потужне підсилення за 18 млн євро.

СК Дніпро-1 про таке навіть не думає. Команда Юрія Максимова продовжує розсипатись, втративши голкіпера збірної України.

Трансфери і завершення кар'єр

Баварія офіційно добила гучний перехід зірки АПЛ за 50 млн фунтів.

Артем Довбик зберігає шанс опинитися в Атлетіко. Мадридці от-от мають жбурнути на стіл Жирони бажані 40 млн євро.

Колишній легіонер Шахтаря через важкі травми завершив кар'єру всього в 31 рік. Схожа історія в іменитого іспанця Тьяго Алькантари, який зав'язує в 33.