"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 7 липня.

Україна

Андрій Павелко продовжує залишатися в СІЗО – відомі дати нових засідань.

Андрій Пятов приєднався до тренерського штабу ван Леувена у Шахтарі.

Житлобуд-1 з іменитим тренером повертається у футбол після паузи – харків'янки стануть жіночою командою Металіста 1925.

Друга ліга поповнилась ще двома клубами – перелік учасників збільшився до 15 команд.

Офіційні трансфери

Дейлі Блінд підписав контракт із Жироною – екс-захисник МЮ та Баварії став одноклубником Циганкова.

Карпати відзвітували про масовий прихід літніх новачків – одразу 16 гравців посилили склад львів'ян.

Колос офіційно повідомив про перехід фіналіста Ліги Європи, якого хотіли Карпати.

ПСЖ оголосив про підписання чергового коштовного новачка.

Світ

УЄФА влаштував революцію для одночасного володіння кількома клубами – Мілан і ще 5 учасників єврокубків ризикували.

УЄФА спільно з іншою конфедерацією запускає новий турнір – перший розіграш зовсім скоро.

Едвін Ван дер Сар переніс інсульт під час відпустки – відомий стан легенди, якому пророкували підвищення.