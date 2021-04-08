Україна

Клуби УПЛ пішли назустріч збірній України – чемпіонат буде завершений швидше.

Шахтар знайшов нову трансферну ціль в Інтернасьйоналі, на яку готовий витратити солідну суму.

Україна втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА – "синьо-жовті" за місяць не здобули перемог.

Ліга чемпіонів

Відбулися ще два перші чвертьфінальні матчі. Баварія та ПСЖ влаштували перестрілку, в якій сильнішими виявилися парижани. Мбаппе забив два голи, а Неймар віддав два асисти.

Паралельно з матчем у Мюнхені спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч підтвердив, що Жером Боатенг влітку покине команду.

Челсі обрав дуже обережну тактику на матч з Порту, але витиснув максимум зі своїх моментів. Команда Томаса Тухеля зуміла перемогти і не пропустити.

Світ

Неймар черговою витівкою налаштував проти себе гравців ПСЖ – стосунки з Мбаппе погіршились. До того ж бразильцю ще й дискваліфікацію виписали.

ФІФА дискваліфікувала дві національні збірні.

Інтер збільшив свою перевагу на вершині Серії А. Ювентус втримав перемогу над Наполі та застрибнув на третє місце.

Атлетіко втратив Суареса на ключовий відрізок сезону. Кевін Де Брюйне продовжив контракт із Манчестер Сіті.