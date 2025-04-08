"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 7 квітня 2025 року.

Україна

Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті.

Рух втримав перемогу з присмаком потенційного скандалу, перегравши Колос на виїзді.

"Вердикт щодо Мудрика вже є": журналіст розповів про довгоочікуване рішення у справі про допінг зірки збірної України.

"Вийдемо в Лігу А напряму": ексклюзивне інтерв'ю "Футбол 24" з В’ячеславом Грозним, який оцінив рівень збірної України та Реброва.

Шахтар висміяв скандальну розмову Ярмоленка з юним фанатом – кумедне відео за участі Пятова.

Світ

Реал втратив не тільки Луніна, а й 4 гравців основи – шалена криза мадридців перед ЛЧ дає надії Зінченку.

Найгірша команда АПЛ офіційно звільнила екс-тренера Довбика після історичної ганьби.

Помер легендарний футболіст збірної Колумбії та культової Парми – страшна трагедія на очах родини.

Наполі розписав нічию з Болоньєю – шедевральний гол Ндойе не дозволив наздогнати Інтер на вершині Серії А.

Ньюкасл рветься у ЛЧ, не залишивши шансів Лестеру – дебют дитини та приреченість екс-чемпіонів АПЛ.