Головні новини 7 квітня: Луческу назвав умову відходу з Динамо, проблеми Яремчука в Бельгії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 7 квітня.
Україна
Футболісти Вереса серйозно побилися на тренуванні. Головного тренера навіть не було не занятті рівненського клубу.
Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці.
Мірча Луческу підтвердив контакти з Ніццою і зізнався, коли покине Динамо.
Карпати офіційно змінили технічного спонсора – попереднього "спалили" на співпраці з росіянами.
Світ
Мілан не зумів дотиснути Емполі – Піолі поплатився за підготовку до Лізі чемпіонів проти Наполі, який здобув скандальну перемогу над Лечче.
Інтер втратив очки у Салерно – шедевр Кандреви та 10 сейвів Очоа продовжили безвиграшну серію "змій" до чотирьох матчів.
Суперник молодіжної збірної України залишився без тренера – переможець Ліги чемпіонів проміняв Євро на рідний клуб.
Українці за кордоном
Наставник Брюгге взявся виховувати Романа Яремчука. Фахівець пояснив відсутність українця у заявці.
Ілля Забарний отримав несподіваний шанс дебютувати в старті Борнмута в матчі АПЛ.
Соболь не допоміг Маліновському – Ланс здобув перемогу та випередив Марсель.