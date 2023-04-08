Україна

Футболісти Вереса серйозно побилися на тренуванні. Головного тренера навіть не було не занятті рівненського клубу.

Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці.

Мірча Луческу підтвердив контакти з Ніццою і зізнався, коли покине Динамо.

Карпати офіційно змінили технічного спонсора – попереднього "спалили" на співпраці з росіянами.

Світ

Мілан не зумів дотиснути Емполі – Піолі поплатився за підготовку до Лізі чемпіонів проти Наполі, який здобув скандальну перемогу над Лечче.

Інтер втратив очки у Салерно – шедевр Кандреви та 10 сейвів Очоа продовжили безвиграшну серію "змій" до чотирьох матчів.

Суперник молодіжної збірної України залишився без тренера – переможець Ліги чемпіонів проміняв Євро на рідний клуб.

Українці за кордоном

Наставник Брюгге взявся виховувати Романа Яремчука. Фахівець пояснив відсутність українця у заявці.

Ілля Забарний отримав несподіваний шанс дебютувати в старті Борнмута в матчі АПЛ.

Соболь не допоміг Маліновському – Ланс здобув перемогу та випередив Марсель.