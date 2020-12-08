Чемпіонат світу-2022

Збірна України дізналась суперників до відбору на ЧС-2022. ФІФА сформувала усі групи з національними командами, які боротимуться за путівки на Мундіаль.

Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко оцінив складність групи, в яку потрапили його підопічні. Футбольна Україна у мережі також відреагувала на результати жеребкування.

Футбол 24 підготував для вас представлення одного із суперників команди Шевченка – збірну Фінляндії, яка сильно прогресує протягом останніх років.

Ліга чемпіонів

Наставник Динамо Мірча Луческу відповів на важливі питання перед поєдинком ЛЧ проти Ференцвароша, гравці київського клубу провели заключну підготовку до матчу.

Сергій Ребров повернувся до Києва, головний тренер Ференцвароша не має наміру віддавати колишній команді путівку у єврокубкову весну.

Донецький Шахтар також готується до вильоту в Мілан на вирішальний матч Ліги чемпіонів, "гірники" отримали результати тестів на коронавірус.

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