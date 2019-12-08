Головні новини 7 грудня: Маліновський забив шедевр, Ман Сіті відпустив Ліверпуль у відрив, фантастика від Барселони

"Футбол 24" презентує дайджест новин за суботу, 7 грудня.

Україна

В УПЛ відбулися два чергові матчі 17-го туру. Олександрія на власному полі розгромила Ворсклу, а Колос не залишив шансів СК Дніпро-1.

Олександр Зінченко запустив роботу свого персонального сайту.

Світ

Руслан Маліновський вперше забив у Серії А і відразу – шедевр. Гол українця допоміг Аталанті вигризти перемогу перед вирішальним виїздом до Шахтаря.

В Англії Ліверпуль закріпився у лідерах, скориставшись поразкою Ман Сіті в манкуніанському дербі. Юнайтед ще в першому таймі шокував "містян" двома голами. Тоттенхем знищив Бернлі, а Сон Хин Мін своїм голом змусив згадувати Марадону.

Ювентус, програвши Лаціо, не зумів скористатися втратою очок інтера і повернути собі перше місце. Наполі знову не зумів перемогти – команда Анчелотті врятувалася в Удіне, але доля наставника в клубі стає все більш непевною.

В Іспанії Реал без низки лідерів обіграв Еспаньйол, а Барслона вирішила не відставати від мадридців, здолавши Мальорку. Луїс Суарес забив просто космічний гол.

Українці за кордоном

Фехервар з Петряком зазнав поразки, подарувавши Реброву і його Ференцварошу шанс піти у відрив. У Бельгії Гент та Брюгге здобули синхронні перемоги. Безус знову показав, що вміє забивати красиво, а Яремчук відзначився двічі, але судді один гол скасували.

Дмитро Чигринський зіграв вперше після струсу мозку. АЕК відзначив повернення українця розгромом з красивими голами у ворота Паніоніса.