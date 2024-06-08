Головні новини 7 червня: Україна назвала заявку на Євро після поразки від Польщі, УПЛ обрала президента, трансфер Челсі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 7 червня.
Збірна України
Сергій Ребров озвучив остаточний склад збірної України на Євро-2024.
Польща обіграла Україну другим складом – клоунада в обороні як подарунок з неба, 3 втрати через травми, гол "українця". Ребров виправдав результат спарингу.
Світ
Німеччина дотисла Грецію, Англія основою програла Ісландії: останні спаринги перед Євро-2024.
Зірка збірної Польщі травмувався на другій хвилині матчу з Україною – він може пропустити Євро.
Челсі офіційно оформив перший літній трансфер.
Петраков зняв з Вірменії прокляття довжиною в рік, Чехія перед Євро-2024 витерла ноги об Мальту.
Україна
Довбик зрівнявся з Мудриком, регрес Яремчука, Лунін наздогнав Трубіна: Transfermarkt оновив ціни на гравців Ла Ліги.
"Я і не йшов з Миная": Любеновіч шокував заявою – напередодні Інгулець оголосив його головним тренером.
УПЛ офіційно обрала президента – одноголосне рішення.
Динамо отримало серйозного конкурента у боротьбі за лідера СК Дніпро-1 – захисника збірної України хочуть за океаном.