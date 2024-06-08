Збірна України

Сергій Ребров озвучив остаточний склад збірної України на Євро-2024.

Польща обіграла Україну другим складом – клоунада в обороні як подарунок з неба, 3 втрати через травми, гол "українця". Ребров виправдав результат спарингу.

Світ

Німеччина дотисла Грецію, Англія основою програла Ісландії: останні спаринги перед Євро-2024.

Зірка збірної Польщі травмувався на другій хвилині матчу з Україною – він може пропустити Євро.

Челсі офіційно оформив перший літній трансфер.

Петраков зняв з Вірменії прокляття довжиною в рік, Чехія перед Євро-2024 витерла ноги об Мальту.

Україна

Довбик зрівнявся з Мудриком, регрес Яремчука, Лунін наздогнав Трубіна: Transfermarkt оновив ціни на гравців Ла Ліги.

"Я і не йшов з Миная": Любеновіч шокував заявою – напередодні Інгулець оголосив його головним тренером.

УПЛ офіційно обрала президента – одноголосне рішення.

Динамо отримало серйозного конкурента у боротьбі за лідера СК Дніпро-1 – захисника збірної України хочуть за океаном.