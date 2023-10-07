Україна

Збірна України з футзалу розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію – Шахтар і Зоря подарували найкращий тиждень у євросезоні.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ.

Сергій Ребров довикликав захисника СК Дніпро-1 у збірну України на матчі проти Північної Македонії та Мальти.

Світ

Ліонель Мессі може повернутися в Барселону вже у січні – в Іспанії натякнули на сенсаційний перехід.

Алекс Фергюсон втратив кохану дружину – легендарний тренер Манчестер Юнайтед прожив з нею у шлюбі 57 років.

Поль Погба знову здав позитивний допінг-тест – зірці Ювентуса загрожує 4-річна дискваліфікація.

Манчестер Сіті підвищить зарплату Холанду – новий контракт, який залишить Реал ні з чим.

Українці за кордоном

Віктор Коваленко перервав серію без ігрової практики – команда українця поділила очки в битві аутсайдерів.

Михйло Мудрик ризикує випасти з основи Челсі – Почеттіно дав неоднозначний коментар.

Форвард, який відмовився від збірної України, достроково завершив сезон.