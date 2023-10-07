Головні новини 6 жовтня: Динамо програло Поліссю, Мессі може повернутися в Барселону, новий гравець для збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 6 жовтня.
Україна
Збірна України з футзалу розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію – Шахтар і Зоря подарували найкращий тиждень у євросезоні.
Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ.
Сергій Ребров довикликав захисника СК Дніпро-1 у збірну України на матчі проти Північної Македонії та Мальти.
Світ
Ліонель Мессі може повернутися в Барселону вже у січні – в Іспанії натякнули на сенсаційний перехід.
Алекс Фергюсон втратив кохану дружину – легендарний тренер Манчестер Юнайтед прожив з нею у шлюбі 57 років.
Поль Погба знову здав позитивний допінг-тест – зірці Ювентуса загрожує 4-річна дискваліфікація.
Манчестер Сіті підвищить зарплату Холанду – новий контракт, який залишить Реал ні з чим.
Українці за кордоном
Віктор Коваленко перервав серію без ігрової практики – команда українця поділила очки в битві аутсайдерів.
Михйло Мудрик ризикує випасти з основи Челсі – Почеттіно дав неоднозначний коментар.
Форвард, який відмовився від збірної України, достроково завершив сезон.