Головні новини 6 жовтня: чергове фіаско Динамо, СК Дніпро-1 уникнув поразки, новий рейтинг ФІФА
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 6 жовтня.
Україна
Динамо подарувало Ренну перемогу в ЛЄ – Циганков знову забив, сильніший суперник, історичне фіаско з голом дитини.
СК Дніпро-1 не обіграв Вадуц у матчі Ліги конференцій – гол плюс пас Довбика і провал оборони. Лідер дніпрян зазнав моторошної травми – підозра на дострокове завершення сезону.
Рейтинг ФІФА: збірна України втратила очки, але зберегла позицію, Росія знову піднялась.
Єврокубки
ЛЄ: Фенербахче подарував шанс Динамо, здолавши АЕК, Бетіс вирвав перемогу у Роми, Нант поступився Фрайбургу. Арсенал без Зінченка розбив Буде-Глімт, Карабах знищив Олімпіакос за 18 хвилин, Мітьюлланд оформив камбек з Фейєнордом. Лаціо знову недооцінив суперника, Трабзонспор вчинив прикре самогубство. Ман Юнайтед втримав перемогу над Омонією з асистом Роналду, ПСВ знищив Цюріх, файєр-шоу в Швеції
Ліга конференцій: АЗ відірвався від СК Дніпро-1, нищівна перемога Вільяреала, відродження Фіорентини – усі результати.
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