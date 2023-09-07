Головні новини 6 вересня: Гармаш покинув Динамо, Роналду не включили у список номінантів на "Золотий м'яч"
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 6 вересня.
Україна
Денис Гармаш Гармаш офіційно покинув Динамо та пояснив, чому вирішив перейти в Осієк.
Новачок УПЛ офіційно заявив про відмову від VAR – у клубі пояснили мотиви такого рішення.
Несподіваний дует "задирак" – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 6-го туру.
Україна вийшла у півфінал Євро-2023 U-19 з футзалу, розтрощивши Фінляндію з хокейним рахунком.
Світ
Тухель зіпсував відносини з керівництвом Баварії – в Мюнхені незадоволені заявами тренера
Манчестер Юнайтед розглядає можливість виключити зірку зі складу – на клуб тиснуть жіночі організації
Золотий м'яч
"Золотий м'яч-2023": відомі 30 претендентів на нагороду – Роналду поза списком.
На "Трофей Яшина" претендують 10 гравців – серед них є партнери українців.
France Football оголосив номінантів на звання найкращого молодого гравця 2023 року.