Відбір на ЧС-2026

Ірландія врятувалась від поразки Угорщині, Джеко допоміг розбити Сан-Марино, гігантська яма не завадила перемозі Австрії.

Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі.

Англія ліниво обіграла Андорру та продовжила ідеальну ходу у відборі на ЧС-2026 – команді Тухеля допоміг автогол.

Зірка збірної України не зіграє у другому матчі відбору до ЧС-2026 – він покинув розташування команди.

Збірні України

Україна U-17 під крики тренера російською врятувалася проти більш дорослої Польщі – "український Холанд" оформив дубль.

Наша U-18 впевнено здолала Швецію, а U-19 програла Нідерландам.

УПЛ

Бущан офіційно став гравцем Полісся.

Форвард Динамо офіційно став гравцем Чорноморця.