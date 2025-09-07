Головні новини 6 вересня: Динамо продовжило чистку, чергова зіркова втрата України, перемоги Англії і Португалії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 6 вересня.
Відбір на ЧС-2026
Ірландія врятувалась від поразки Угорщині, Джеко допоміг розбити Сан-Марино, гігантська яма не завадила перемозі Австрії.
Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі.
Англія ліниво обіграла Андорру та продовжила ідеальну ходу у відборі на ЧС-2026 – команді Тухеля допоміг автогол.
Зірка збірної України не зіграє у другому матчі відбору до ЧС-2026 – він покинув розташування команди.
Збірні України
Україна U-17 під крики тренера російською врятувалася проти більш дорослої Польщі – "український Холанд" оформив дубль.
Наша U-18 впевнено здолала Швецію, а U-19 програла Нідерландам.
УПЛ
Бущан офіційно став гравцем Полісся.
Форвард Динамо офіційно став гравцем Чорноморця.