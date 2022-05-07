Війна України проти Росії

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко виїхав із Росії та не хоче мати нічого спільного з агресорами.

Черговий чемпіон світу U-20 пожертвував свою медаль на потреби українців.

Росія напала на Україну: Петраков чекає на підсилення та нові спаринги для збірної, Мілевський потрапив у скандал (LIVE)

Збірна України

Олександр Петраков провів прес-конференцію. Низка гравців збірної України, які грають у Європі, відмовилися від відпустки. Також наставник національної команди анонсував нові спаринги.

У цей же день збірна України провела відкрите тренування у Словенії – троє гравців поза списком. Також "синьо-жовті" мають пропозицію зіграти з найлегшим суперником у своїй історії та повинна поповнитися дебютантом.

Інші топ-новини

Перша та Друга ліги офіційно завершили сезон – доля борців за виживання вирішена.

Київське Динамо без збірників повернулось до підготовки перед черговим спарингом.

Манор Соломон вперше прокоментував трансфер в АПЛ – легіонер Шахтаря близький до відходу. Михайло Мудрик обрав клуб, у якому готовий продовжити кар'єру.

Мілевський оскандалився у ресторані, де волонтерить Астаф'єва: "На бухло є гроші, а за суп заплатити не можеш?".