Україна

Інгулець – Шахтар: Циганик підготував звернення до КДК УАФ щодо ймовірного порушення принципів фейр-плей.

Стадіон Чорноморець в Одесі загорівся напередодні матчу УПЛ – у мережі з'явилося відео інциденту.

Світ

Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль.

Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни.

ПСЖ виконав свою погрозу Мессі – зірку викинули зі складу навіть після вибачень.

Українці за кордоном

Сергій Ребров визначився щодо свого майбутнього – Аль-Айн розпочав пошуки нового тренера.

Маліновський опустився на третю сходинку – Ланс переміг Марсель в очному поєдинку за путівку в Лігу чемпіонів.

Екс-форвард Динамо продовжує запалювати за кордоном – черговий гол українця поклав початок погрому.