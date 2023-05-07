Головні новини 6 травня: Реал виграв Кубок Іспанії, клуб Реброва вже шукає собі нового тренера
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 6 травня.
Україна
Інгулець – Шахтар: Циганик підготував звернення до КДК УАФ щодо ймовірного порушення принципів фейр-плей.
Стадіон Чорноморець в Одесі загорівся напередодні матчу УПЛ – у мережі з'явилося відео інциденту.
Світ
Реал виграв свій 20-й Кубок Короля, втримавши важку перемогу в фіналі з Осасуною – Родріго провів історичний дубль.
Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни.
ПСЖ виконав свою погрозу Мессі – зірку викинули зі складу навіть після вибачень.
Українці за кордоном
Сергій Ребров визначився щодо свого майбутнього – Аль-Айн розпочав пошуки нового тренера.
Маліновський опустився на третю сходинку – Ланс переміг Марсель в очному поєдинку за путівку в Лігу чемпіонів.
Екс-форвард Динамо продовжує запалювати за кордоном – черговий гол українця поклав початок погрому.