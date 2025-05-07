Головні новини 6 травня: Інтер вийшов у фінал ЛЧ після божевілля з Барсою, Динамо підписало новачка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 6 травня.
Україна
Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського вінгера.
Циганков може отримати ще одного українського партнера в Жироні – гравець Динамо знайшов агента і готується до переїзду.
Ротань веде перемовини з клубом УПЛ – джерело назвало фаворита на підписання угоди з фахівцем.
Динамо повісило на Ваната захмарний цінник навіть для клубів з топ-5 ліг, два гранди для Шапаренка – Вацко про трансфери.
Пономарьов отримав сенсаційну можливість очолити європейський клуб з українцями – команда має серйозні проблеми.
УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера квітня – Динамо не залишило шансів іншим претендентам.
Світ
Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами.
Лунін може покинути Реал заради АПЛ – українцем хочуть замінити скандального чемпіона світу.
Український легіонер Трабзонспора отримав пропозицію від іншого клубу.
Таловєров може продовжити кар'єру в Англії – на гравця є два претенденти.
Збірну Бразилії хотіли відправити на ганебний матч проти Росії – чемпіон світу обурений, федерація відреагувала.
Реал та Ман Сіті програють битву за 150-мільйонну зірку – він надає перевагу "зраді".