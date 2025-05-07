Україна

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського вінгера.

Циганков може отримати ще одного українського партнера в Жироні – гравець Динамо знайшов агента і готується до переїзду.

Ротань веде перемовини з клубом УПЛ – джерело назвало фаворита на підписання угоди з фахівцем.

Динамо повісило на Ваната захмарний цінник навіть для клубів з топ-5 ліг, два гранди для Шапаренка – Вацко про трансфери.

Пономарьов отримав сенсаційну можливість очолити європейський клуб з українцями – команда має серйозні проблеми.

УПЛ оголосила найкращого гравця та тренера квітня – Динамо не залишило шансів іншим претендентам.

Світ

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами.

Лунін може покинути Реал заради АПЛ – українцем хочуть замінити скандального чемпіона світу.

Український легіонер Трабзонспора отримав пропозицію від іншого клубу.

Таловєров може продовжити кар'єру в Англії – на гравця є два претенденти.

Збірну Бразилії хотіли відправити на ганебний матч проти Росії – чемпіон світу обурений, федерація відреагувала.

Реал та Ман Сіті програють битву за 150-мільйонну зірку – він надає перевагу "зраді".