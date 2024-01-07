Україна і наші за кордоном

Київське Динамо отримало третього суперника на зимових зборах – він проекзаменує ще одного представника УПЛ.

Михайло Мудрик розпочав вирішальний гол Челсі, але став найгіршим у дебютному матчі Кубка Англії – лондонці влаштували розгром.

Данило Ігнатенко забив дебютний гол у сезоні, Лілль оформив історичні 12:0, Соболь пройшов далі в Кубку Франції.

Жирона обіграла Ельче та вийшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Довбик отримав крихти.

Сандерленд програв Ньюкаслу вперше за 10 матчів – Русин травмував зірку, бився з велетнем і близький до ефектного асисту. Ілля Забарний долучився до суперкамбеку Борнмута, Де Дзербі продовжує боротьбу за Кубок Англії.

Анатолій Трубін переграв Мілованова в українському дербі Прімейра-ліги – розгром, три скасовані голи і суперсейв кіпера.

Топ-матчі дня

Міланський Інтер втримав інфарктну перемогу над Вероною, захистивши першу позицію в Серії А.

Мадридський Реал завершив казку сенсації Кубка Іспанії – дві хвилини вирішили все, дебюти Гюлера і гравця Шахтаря.

Трансфери та інші події

Помер Маріо Загалло – унікальний чемпіон світу, який 4 рази виграв Мундіаль для Бразилії.

Баварія обрала заміну Нойєру, який може покинути клуб. Тімо Вернер сенсаційно повертається в АПЛ – Тоттенхем спробує реабілітувати німця після Челсі.

Лунін і Кепа можуть одночасно покинути Реал. Флорентіно Перес підшукав двох дешевих дублерів для Куртуа.

Руслан Маліновський ризикує повторити сумну долю Миколенка – Дженоа загрожує зняття очок.

Довбик в Челсі: іспанські ЗМІ вперто просувають нереальний трансфер – ультиматум Почеттіно і понад 40 млн за українця.