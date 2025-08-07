Головні новини 6 серпня: німці забирають легіонера Шахтаря, гучний трансфер Мілана, смерть футболіста Зорі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 6 серпня.
Україна
Захисник Шахтаря приєднається до клубу з Бундесліги – німці з другої спроби домовилися з "гірниками".
Гравець Зорі Білоцерковець раптово помер у 25 років.
УПЛ визначила найкращих тренера й гравця першого туру – несподівані переможці.
Зірка Олександрії завершує перехід до несподіваного чемпіонату.
Металіст 1925 придбав іноземного форварда.
Ліга чемпіонів
Бенфіка перемогла Ніццу за рівної гри, зробивши заявку на плей-офф ЛЧ – Трубін провів легкий матч.
Црвена Звезда наблизилась до ймовірної дуелі з Динамо – кияни можуть отримати шанс на помсту за Олександрію.
Драматична поразка Моурінью, на українця повісили скандальний пенальті: Ліга чемпіонів, результати матчів середи.
Світ
Сон офіційно перейшов до нового клубу – він гратиме разом з українцем за 20 млн на рік.
Мілан здійснив свій головний трансфер літа.
Скандальну екс-зірку Динамо відсторонили від збірної на невизначений термін.
Рома зазнала приниження в Англії – холодний душ для Довбика, який провів всю гру.