Україна

Захисник Шахтаря приєднається до клубу з Бундесліги – німці з другої спроби домовилися з "гірниками".

Гравець Зорі Білоцерковець раптово помер у 25 років.

УПЛ визначила найкращих тренера й гравця першого туру – несподівані переможці.

Зірка Олександрії завершує перехід до несподіваного чемпіонату.

Металіст 1925 придбав іноземного форварда.

Ліга чемпіонів

Бенфіка перемогла Ніццу за рівної гри, зробивши заявку на плей-офф ЛЧ – Трубін провів легкий матч.

Црвена Звезда наблизилась до ймовірної дуелі з Динамо – кияни можуть отримати шанс на помсту за Олександрію.

Драматична поразка Моурінью, на українця повісили скандальний пенальті: Ліга чемпіонів, результати матчів середи.

Світ

Сон офіційно перейшов до нового клубу – він гратиме разом з українцем за 20 млн на рік.

Мілан здійснив свій головний трансфер літа.

Скандальну екс-зірку Динамо відсторонили від збірної на невизначений термін.

Рома зазнала приниження в Англії – холодний душ для Довбика, який провів всю гру.