Ліонель Мессі

Очікувано, прощання аргентинця з Барсою стало головною новиною дня. Жоан Лапорта на спеціальній прес-конференції пояснив, чому контракт не продовжили.

Відразу з'явилося багато чуток щодо майбутнього Мессі, але сам Лео, схоже, обрав ПСЖ. Неймар навіть був готовий віддати 10-й номер, але це не знадобилося.

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