Головні новини 6 серпня: Мессі обрав ПСЖ, Динамо підписало сенегальця, Маркевич не очолить збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 6 серпня.
Ліонель Мессі
Очікувано, прощання аргентинця з Барсою стало головною новиною дня. Жоан Лапорта на спеціальній прес-конференції пояснив, чому контракт не продовжили.
Відразу з'явилося багато чуток щодо майбутнього Мессі, але сам Лео, схоже, обрав ПСЖ. Неймар навіть був готовий віддати 10-й номер, але це не знадобилося.
"Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі": Заступники головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів і Володимир Лесько розібралися, чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує.
Україна
Андрій Павелко зустрівся з Мироном Маркевичем – фахівець не очолить збірну України.
Динамо підтвердило трансфер сенегальського півзахисника Самба Діалло.
Металіст 1925 здобув перемогу над Чорноморцем у перестрілці з п'ятьма голами та шедевром Бугая.
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Світ
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