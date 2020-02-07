Головні новини 6 лютого: Барселона і Реал зганьбились у Кубку Іспанії, Динамо програло апеляцію у справі щодо расизму

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 6 лютого.

Україна

Динамо – Стремсгодсет: Де Пена вже з центра поля забиває, надто гостинний захист киян, відкритий і брутальний футбол.

Маріуполь здобув дві перемоги за день, Зоря розбила Ордабаси, Олександрія здолала лідера Болгарії: спаринги клубів УПЛ.

Динамо не змогло оскаржити покарання за мотивами расистського скандалу в Класичному.

Світ

Барселона з ганьбою вилетіла з Кубка Іспанії – Атлетік вдома у компенсований час вирвав перемогу в матчі 1/4 фіналу.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно.

"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера.

Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії.

Українці за кордоном

Дебют Макаренка не допоміг Кортрейку вийти у фінал Кубка Бельгії – суперником Соболя став клуб Мбокані.

Лунін – наш найскладніший зимовий трансфер, ми скористалися шансом отримати топ-воротаря, – спортивний директор Ов'єдо.

Швед вибув із заявки Селтіка на плей-офф Ліги Європи – тренер пояснив суворий вирок для українця.