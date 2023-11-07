Збірна України

Ребров роздратований наказом УЄФА грати зайвий спаринг перед Італією.

УЄФА знайшов збірній України абсурдного суперника – подробиці скандалу у відборі Євро-2024 з подачі Італії.

Збірна України заочно пробилася у еліт-раунд відбору Євро U-17 – суперники розписали потрібні результати.

Україна

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR.

Полісся і Кривбас розписали нічию в матчі за лідерство в УПЛ.

Едмар офіційно покинув Металіст 1925 та дуже оперативно визначився з новою командою за кордоном. Фахівець тренуватиме екс-хавбека збірної України, що пограв у Серії А.

Світ

Луческу близький до призначення у кризовий європейський клуб, а також пояснив, чому вирішив покинути Динамо.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона.