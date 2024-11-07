Україна

Шахтар здобув першу перемогу в ЛЧ, здолавши Янг Бойз – шоу Судакова й Кевіна після ляпу в обороні, топ-матч Бондаря.

Динамо розбило Марібор і вийшло в наступний етап Юнацької ЛЧ – шоу Пономаренка і Редушка, рахунок знов міг бути більшим.

Шахтар переміг Янг Бойз у матчі Юнацької ліги УЄФА і вирвався у топ-5 – "гірники" забили тричі за тайм.

Ліга чемпіонів

Арсенал програв Інтеру – Зінченко провів непогані 16 хвилин, Едегор повернувся, англійці скаржаться на арбітраж.

Героїчний Трубін не зміг зупинити Баварію, ПСЖ програв Атлетіко на 90+3, суперник Шахтаря продовжив казку.

Барселона розбила друзів Росії, Аталанта перемогла в Німеччині, екс-суперник Динамо здобув першу перемогу.

Найдурніший пенальті в історії ЛЧ поховав Астон Віллу проти Брюгге – єдиною ідеальною командою залишився Ліверпуль.

Світ

Аль-Хіляль офіційно повідомив про нову серйозну травму Неймара – форвард знову вибув на тривалий термін.

Шевченко увійде до зали слави італійського футболу – екс-тренер Довбика складе йому компанію.