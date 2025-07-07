УПЛ

Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного.

Шахтар розписав важку нічию зі Словацко перед стартом в Лізі Європи – Невертон врятував Турана від дебютної поразки.

Кривбас на останніх хвилинах переграв словенців, Полтава залишилась з нулями на табло: спаринги клубів УПЛ.

Верес офіційно визначився із майбутнім сенсаційного наставника та спортивного директора.

Карпати офіційно попрощалися з відкриттям Євро-2025, якого забрав Шахтар.

Легенда Ворскли офіційно попрощався з клубом.

Екс-гравець Карпат отримав річну дискваліфікацію – футболіста підозрювали у здачі матчу.

Трансфери

Арсенал офіційно домучив трансфер Субіменді – "каноніри" навмисно переплатили 6 мільйонів за чемпіона Європи.

Зірковий екс-партнер Роналду несподівано залишає Аль-Наср – коштовний форвард гратиме під керівництвом Моурінью.

Кривдник збірної України офіційно перебрався в АПЛ – Мілан розглядав його альтернативою Зінченку.

Світ

Визначився перший невдаха жіночого Євро-2025 – зірка Барселони затягнула Норвегію в плей-офф.

Потенційний суперник Шахтаря в Лізі Європи призначив нового тренера – він працював з Де Дзербі і міг очолити "гірників".

Екс-тренер ПСЖ офіційно очолив клуб зі Саудівської Аравії – колишній голкіпер парижан пішов за наставником.

Баварія винесла офіційний вердикт щодо травми Мусіали – зірка мюнхенців відправився на операцію.