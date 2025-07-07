Головні новини 6 липня: Динамо розбило Кішварду, Шахтар відскочив зі Словацко, дискваліфікація екс-гравця Карпат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 6 липня.
УПЛ
Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного.
Шахтар розписав важку нічию зі Словацко перед стартом в Лізі Європи – Невертон врятував Турана від дебютної поразки.
Кривбас на останніх хвилинах переграв словенців, Полтава залишилась з нулями на табло: спаринги клубів УПЛ.
Верес офіційно визначився із майбутнім сенсаційного наставника та спортивного директора.
Карпати офіційно попрощалися з відкриттям Євро-2025, якого забрав Шахтар.
Легенда Ворскли офіційно попрощався з клубом.
Екс-гравець Карпат отримав річну дискваліфікацію – футболіста підозрювали у здачі матчу.
Трансфери
Арсенал офіційно домучив трансфер Субіменді – "каноніри" навмисно переплатили 6 мільйонів за чемпіона Європи.
Зірковий екс-партнер Роналду несподівано залишає Аль-Наср – коштовний форвард гратиме під керівництвом Моурінью.
Кривдник збірної України офіційно перебрався в АПЛ – Мілан розглядав його альтернативою Зінченку.
Світ
Визначився перший невдаха жіночого Євро-2025 – зірка Барселони затягнула Норвегію в плей-офф.
Потенційний суперник Шахтаря в Лізі Європи призначив нового тренера – він працював з Де Дзербі і міг очолити "гірників".
Екс-тренер ПСЖ офіційно очолив клуб зі Саудівської Аравії – колишній голкіпер парижан пішов за наставником.
Баварія винесла офіційний вердикт щодо травми Мусіали – зірка мюнхенців відправився на операцію.