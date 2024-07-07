Євро-2024

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною.

Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував класним голом, зірка Ман Сіті підвів.

Зірка Іспанії достроково завершив Євро-2024 – хавбек Барселони пропустить старт сезону в Ла Лізі.

Євро-2024: визначилися обидві пари 1/2 фіналу.

Україна та світ

Канада у серії пенальті здолала Венесуелу і пробилась у півфінал Копа Амеріка – фейл голкіпера і супергол з центра поля.

Шахтар не зміг дотиснути Хайдук у другому товариському матчі – "гірники" вперше зіграли в новій формі.

СК Дніпро-1 міг об'єднатись з клубом Першої ліги, аби втриматись на плаву – плече підставляв несподіваний конкурент.

Цітаішвілі перейде в Полісся – житомирці перехопили чемпіона світу у представника Туреччини.

Інтер офіційно оголосив про перехід кривдника України.