Головні новини 6 липня: Англія і Нідерланди вийшли у півфінал Євро, сенсаційне повернення Цітаішвілі в УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 6 липня.
Євро-2024
Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною.
Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував класним голом, зірка Ман Сіті підвів.
Зірка Іспанії достроково завершив Євро-2024 – хавбек Барселони пропустить старт сезону в Ла Лізі.
Євро-2024: визначилися обидві пари 1/2 фіналу.
Україна та світ
Канада у серії пенальті здолала Венесуелу і пробилась у півфінал Копа Амеріка – фейл голкіпера і супергол з центра поля.
Шахтар не зміг дотиснути Хайдук у другому товариському матчі – "гірники" вперше зіграли в новій формі.
СК Дніпро-1 міг об'єднатись з клубом Першої ліги, аби втриматись на плаву – плече підставляв несподіваний конкурент.
Цітаішвілі перейде в Полісся – житомирці перехопили чемпіона світу у представника Туреччини.