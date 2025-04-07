"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 6 квітня 2025 року.

УПЛ

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка.

Динамо било Лівий Берег феєричними голами – унікальне святкування Ярмоленка, топ Шапаренка і Ваната, лють Шовковського.

Шахтар не без проблем розгромив Верес – Кевін та Судаков зробили результат, екс-гравець Динамо ледь не покарав Різника.

Перша ліга: Нива розгромила Діназ, Металіст переміг в харківському дербі, Буковина здолала Кудрівку.

Світ

Ярмолюк стримав Челсі, Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фулхема, Саутгемптон оформив рекордний виліт з АПЛ.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Манчестер Сіті – невеселе дербі коштувало "містянам" місця у топ-4 АПЛ.

Переможець Ліги чемпіонів у складі Барселони кардинально змінив своє життя – тепер працює в магазині

Українці за кордоном

Лунін дізнався долю на матч з Арсеналом – Реал оголосив заявку на Лігу чемпіонів.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом.

Яремчук вийшов у основі, створив гол та заробив червону для суперника – це не допомогло в дербі проти росіян та Тайсона.

Зубков був розбитий Моурінью – бразильський джокер затьмарив повний матч українця, Сікан не отримав шанс.

Бенфіка в португальському Класіко розбила Порту і зробила гучну заявку на чемпіонство – Трубін знову пропустив.