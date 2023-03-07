Збірна України

Руслан Ротань оголосив склад збірної України на матч з Англією. Тимчасовий наставник національної команди пояснив несподіваний виклик Коноплянки.

Збірна України може здивувати складом на Англію – без Забарного і Ярмоленка, нова роль Миколенка, дві зірки поза стартом.

Світ

Манор Соломон забив у 5 матчі поспіль – черговий гол вінгера Шахтаря не врятував Фулхем від поразки.

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