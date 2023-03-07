Головні новини 6 березня: Ротань оприлюднив свій склад збірної України, сезон Неймара завершився достроково
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 6 березня.
Збірна України
Руслан Ротань оголосив склад збірної України на матч з Англією. Тимчасовий наставник національної команди пояснив несподіваний виклик Коноплянки.
Збірна України може здивувати складом на Англію – без Забарного і Ярмоленка, нова роль Миколенка, дві зірки поза стартом.
Світ
Манор Соломон забив у 5 матчі поспіль – черговий гол вінгера Шахтаря не врятував Фулхем від поразки.
Неймар вибув до кінця сезону – ПСЖ офіційно підтвердив жахливий вердикт для зіркового бразильця.
Інші топ-новини
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