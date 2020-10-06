Франція – Україна

Збірна України вилетіла до Франції на товариський матч проти чемпіонів світу. У складі делегації "синьо-жовтих" було лише 10 гравців. Андрій Шевченко сформував нову заявку – без футболістів Шахтаря і з єдиним нападником.

Тренерський штаб довикликав у збірну Романа Безуса, аналогічні листи можуть надійти ще двом легіонерам. Національна команда провела перше тренування у Парижі – довелося працювати під дощем.

Топ-трансфери у Європі

Едінсон Кавані нарешті знайшов новий клуб. Уругваєць підписав контракт із Манчестер Юнайтед. Окрім цього, манкуніанці оформили трансфер найрезультативнішого захисника Європи та придбали трьох молодих талантів з Аталанти, Сошо та Пеньяроля. З Манчестер Юнайтед вирвався Кріс Смоллінг – він повернувся в Рому.

Баварія здійснила три трансфери за день. Вільним агентом прийшов фіналіст Ліги чемпіонів, з Ювентуса повернувся колишній лідер Шахтаря Дуглас Коста, а ще в Мюнхен приїхав захисник Марселя Буна Сарр. Не обійшлося без трансферу на вихід – мюнхенці позбулися Кюїзонса.

Ювентус оформив трансфер молодої зірки збірної Італії Федеріко К'єзи. ПСЖ підсилився чемпіоном Європи. Барселона відправила свого захисника в Бенфіку – посприяв агент Роналду. Арсенал підписав хавбека Атлетіко і відпустив у Мадрид свого футболіста. Трансферний дедлайн – як це було.

Україна та українці

Роман Яремчук до останнього наполягав на трансфері з Гента. Українець зустрівся з керівництвом клубу та отримав вердикт щодо свого майбутнього. Легенда Мілана Пато отримав пропозицію з України. Зоря підсилилась форвардом Фенербахче.

Тудор Белуце зустрівся з Мірчею Луческу в Бухаресті – Динамо за крок від трансферу гравця АПЛ. Ігор Суркіс підтвердив, що кияни узгодили перехід новачка. Динамо звернулось до Віталія Кличка з проханням відкрити трибуни НСК Олімпійський на матчі Ліги чемпіонів.

УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 5-го туру. "Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї.