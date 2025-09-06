Відбір ЧС-2026

Україна програла Франції перший матч кваліфікації на ЧС-2026. Ребров влаштував суперечку з журналістами на прес-конференції через позиції гравців.

З іншими результатами європейського відбору можна ознайомитися тут.

Дубль Мессі у прощальному матчі, парад однакових перемог – визначилися основні учасники ЧС-2026 від Південної Америки.

Молодіжна збірна України

Молодіжка потішила, розгромивши Литву в першому матчі відбору на Євро-2027 U-21.

УПЛ

Георгій Бущан офіційно став гравцем Полісся – УПЛ зірвала всю інтригу.

Динамо офіційно віддало Поліссю зірку збірної України – він двічі забивав на Євро. Також кияни відпустили двох молодих гравців. Дмитро Кремчанін перейшов у Олександрію, а Кирило Пашко в польську Лехію.

Також Динамо намагається загасити скандал імені Владислава Бленуце. Новачок киян перепросив за репости Соловйова і росіян: "Я не знав цих людей і не підтримую РФ".