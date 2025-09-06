Головні новини 5 вересня: Україна програла Франції, Бущан повернувся в УПЛ, Динамо здихалося 3 гравців і гасить скандал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 5 вересня.
Відбір ЧС-2026
Україна програла Франції перший матч кваліфікації на ЧС-2026. Ребров влаштував суперечку з журналістами на прес-конференції через позиції гравців.
З іншими результатами європейського відбору можна ознайомитися тут.
Дубль Мессі у прощальному матчі, парад однакових перемог – визначилися основні учасники ЧС-2026 від Південної Америки.
Молодіжна збірна України
Молодіжка потішила, розгромивши Литву в першому матчі відбору на Євро-2027 U-21.
УПЛ
Георгій Бущан офіційно став гравцем Полісся – УПЛ зірвала всю інтригу.
Динамо офіційно віддало Поліссю зірку збірної України – він двічі забивав на Євро. Також кияни відпустили двох молодих гравців. Дмитро Кремчанін перейшов у Олександрію, а Кирило Пашко в польську Лехію.
Також Динамо намагається загасити скандал імені Владислава Бленуце. Новачок киян перепросив за репости Соловйова і росіян: "Я не знав цих людей і не підтримую РФ".