Україна

Руслан Ротань має чотири варіанти продовження кар'єри – Шахтар та ще два амбітних клуби хочуть переманити тренера Олександрії.

Гравець Динамо повернеться з оренди за кордоном – він забив 2 голи, але команда провалила сезон.

Півзахисник збірної України може перейти до клубу Першої ліги – гравець вже отримав підписний бонус.

Світ

Ліверпуль офіційно оголосив про відхід Трента після 20 років у клубі – він вже узгодив контракт з Реалом.

Мілан за дві хвилини влаштував камбек проти Дженоа – автогол капітана зіпсував бенефіс португальців.

Українці за кордоном

Батагов забив епічний автогол п'яткою, Сікан ефектним ударом врятував Трабзонспор від поразки – ВІДЕО.

Жирона прагне повернути Довбика – клуб спробує підписати українця за однієї умови.

Забарний може замінити легенду у топ-клубі – півфіналіст Ліги чемпіонів не облишає надії підписати українця.