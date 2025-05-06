Головні новини 5 травня: ПСЖ задивляється на Забарного, Трент підтвердив відхід з Ліверпуля, голи українців у Туреччині
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 5 травня.
Україна
Руслан Ротань має чотири варіанти продовження кар'єри – Шахтар та ще два амбітних клуби хочуть переманити тренера Олександрії.
Гравець Динамо повернеться з оренди за кордоном – він забив 2 голи, але команда провалила сезон.
Півзахисник збірної України може перейти до клубу Першої ліги – гравець вже отримав підписний бонус.
Світ
Ліверпуль офіційно оголосив про відхід Трента після 20 років у клубі – він вже узгодив контракт з Реалом.
Мілан за дві хвилини влаштував камбек проти Дженоа – автогол капітана зіпсував бенефіс португальців.
Українці за кордоном
Батагов забив епічний автогол п'яткою, Сікан ефектним ударом врятував Трабзонспор від поразки – ВІДЕО.
Жирона прагне повернути Довбика – клуб спробує підписати українця за однієї умови.
Забарний може замінити легенду у топ-клубі – півфіналіст Ліги чемпіонів не облишає надії підписати українця.