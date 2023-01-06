Україна

Хто очолить збірну України – відбувся черговий виконком УАФ, але поки безрезультатно. Молодіжна збірна ж офіційно проведе спаринг з Італією.

Легіонер СК Дніпро-1 відмовляється повертатись в Україну. Водночас Вернидуб продовжив збирати експідопічних часів Зорі.

Легіонер Шахтаря офіційно залишиться в Бразилії ще на рік.

Мудрик

Трансферу Мудрика в Арсенал може не бути. "Каноніри" не хочуть брати участь в аукціоні за українця та платити суму, яку вимагає Шахтар.

Михайло також опинився у "клітці донеччан". Вподобайка провокативного посту пожвавила дискусії про трансфер.

Світ

Челсі підписав другого новачка. Лондонці заплатили 38 млн за гравця, який оформив автогол з Україною.

Баварія швидко завершила трансфер Блінда, який отримав короткий контракт.

МЮ підсилиться колишнім воротарем збірної Англії. Тен Хаг вже підтвердив трансфер.

Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі завдяки вдалій заміні Гвардіоли та скоротив відставання від Арсенала.