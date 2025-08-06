УПЛ

У Дніпрі з'явився новий футбольний клуб – бюджет команди вражає.

Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера.

Українці за кордоном

Український воротар офіційно перебрався до учасника ЛЧ після відходу з Байєра.

Челсі оголосив заявку на сезон АПЛ – Мудрик дізнався несподіваний вердикт.

Лунін публічно заявив, де хоче продовжити кар'єру (ВІДЕО).

Рома відмовляється відпускати Довбика в Іспанію – учасник ЛЧ пропонував нереальні умови, але спробує ще.

Динамо дало кінцеву відповідь Борнмуту щодо трансферу Забарного в ПСЖ.

Єврокубки

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки.

Український чемпіон світу допоміг Карабаху в Лізі чемпіонів, Рейнджерс розгромив Вікторію, скандинавське дербі.

Маккабі вирвав перемогу в Хамрун Спартанс на 90+6 – драматична розв'язка потенційних суперників Динамо.

Білоруси програли напівпрофесіоналам – фарерці борються за матчі проти команди Ла Ліги.

Світ

Легенда Порту помер у віці 53 років – він вигравав Лігу чемпіонів з Моурінью.

Помер легендарний форвард Борусії Д – чемпіон світу та символ епохи команди.

В Італії ухвалили нове правило – у разі вильоту з Серії А зарплати гравців скорочуються на 25%.

Екс-форвард Реала і Мілана офіційно докотився до чемпіонату Греції – він брав участь у ганебному матчі на Росії.