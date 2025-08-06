Головні новини 5 серпня: Динамо зганьбилось в Лізі чемпіонів, Мудрик отримав вирок від Челсі, Лунін визначився з клубом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 5 серпня.
УПЛ
У Дніпрі з'явився новий футбольний клуб – бюджет команди вражає.
Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера.
Українці за кордоном
Український воротар офіційно перебрався до учасника ЛЧ після відходу з Байєра.
Челсі оголосив заявку на сезон АПЛ – Мудрик дізнався несподіваний вердикт.
Лунін публічно заявив, де хоче продовжити кар'єру (ВІДЕО).
Рома відмовляється відпускати Довбика в Іспанію – учасник ЛЧ пропонував нереальні умови, але спробує ще.
Динамо дало кінцеву відповідь Борнмуту щодо трансферу Забарного в ПСЖ.
Єврокубки
Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки.
Український чемпіон світу допоміг Карабаху в Лізі чемпіонів, Рейнджерс розгромив Вікторію, скандинавське дербі.
Маккабі вирвав перемогу в Хамрун Спартанс на 90+6 – драматична розв'язка потенційних суперників Динамо.
Білоруси програли напівпрофесіоналам – фарерці борються за матчі проти команди Ла Ліги.
Світ
Легенда Порту помер у віці 53 років – він вигравав Лігу чемпіонів з Моурінью.
Помер легендарний форвард Борусії Д – чемпіон світу та символ епохи команди.
В Італії ухвалили нове правило – у разі вильоту з Серії А зарплати гравців скорочуються на 25%.
Екс-форвард Реала і Мілана офіційно докотився до чемпіонату Греції – він брав участь у ганебному матчі на Росії.