УПЛ

Відбулися 2 матчі другого туру. ЛНЗ розгромив Минай, здобувши дебютну перемогу на рівні УПЛ. Олександрія стартувала з двох мінімальних звитяг – Металіст слідом за Кривбасом не зміг пробити оборону команди Ротаня.

Шахтар ризикує втратити кількох молодих українців. Бенфіка поповнила список претендентів на Анатолія Трубіна, а Данило Сікан не хоче підписувати новий контракт і може покинути "гірників" вже цього літа. Нападником цікавляться в Серії А.

Натомість Динамо може підсилитися ще одним іменитим новачком після Андрія Ярмоленка. Киянам приписують інтерес до віце-чемпіона світу 2018 року – Марко П'яци з Ювентуса.

Game4Ukraine

У Лондоні відбувся знаковий благодійний матч. Легенди світового футболу зібралися в команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка, щоб заробити кошти на підтримку України.

Трансфери топ-клубів АПЛ

Відразу 3 гранди чемпіонату Англії офіційно оформили трансфери. Манчестер Сіті побив рекорд за оборонця, сусіди з Юнайтед нарешті отримали нового форварда, а Челсі посилив конкуренцію у воротарській ланці.