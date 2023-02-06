Українці за кордоном

Руслан Маліновський забив перший гол за Марсель – Франція побачила фірмову гармату українця.

Віктор Циганков дебютував за Жирону – команда українця втримала перемогу над Валенсією та віддалилася від зони вильоту.

Андрій Ярмоленко забив черговий гол в ОАЕ – українець завершив ефектну комбінацію та заробив пенальті для партнера.

Андрій Лунін сенсаційно вийшов у старті Реала завдяки "подарунку" Куртуа. Український голкіпер може зіграти і на Клубному чемпіонаті світу.

Інші топ-новини

Динамо вдруге за 2 дні перемогло – Супряга знову забив, вдалий дебют 16-річного, супергол і перший сухий матч.

Мальорка – Реал: Лунін пропустив диво-гол від партнера і отримав вердикт іспанських ЗМІ – Мадрид "викреслили" з ліги.

Барселона розгромила Севілью, відірвавшись від Реала на 8 очок – Мадрид ніколи не відігрував таке відставання.

Інтер повністю переграв Мілан, вдруге поспіль вигравши дербі – тактична революція не припинила жахіття "россонері".

Тоттенхем обіграв Ман Сіті – унікальний тривожний симптом Холанда, Кейн став найкращим бомбардиром в історії Тоттенхема.