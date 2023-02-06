Головні новини 5 лютого: Циганков дебютував, перший гол Маліновського, радість і нещастя Луніна
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 5 січня.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський забив перший гол за Марсель – Франція побачила фірмову гармату українця.
Віктор Циганков дебютував за Жирону – команда українця втримала перемогу над Валенсією та віддалилася від зони вильоту.
Андрій Ярмоленко забив черговий гол в ОАЕ – українець завершив ефектну комбінацію та заробив пенальті для партнера.
Андрій Лунін сенсаційно вийшов у старті Реала завдяки "подарунку" Куртуа. Український голкіпер може зіграти і на Клубному чемпіонаті світу.
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Інтер повністю переграв Мілан, вдруге поспіль вигравши дербі – тактична революція не припинила жахіття "россонері".
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