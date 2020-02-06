Головні новини 5 лютого: перемоги Динамо і Шахтаря, Мессі може стати жертвою конфлікту в Барселоні

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 5 лютого.

Україна

Українські команди продовжуть готуватися до другої частини сезону і проводити товариські матчі: Шахтар переміг та зіграв внічию, Динамо розгромило свого суперника, а Карпати програли.

Збірна України визначила два міста, де може відбутись спаринг з Кіпром.

Динамо провалило апеляцію щодо расистського скандалу за мотивами матчу з Шахтарем.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення.

Світ

В Барселоні набрав обертів конфлікт між Мессі та Абідалем. Гравці підтримали аргентинця, але той може покинути Камп Ноу. Натомість француз збереже свою посаду.

Кубок Англії: Тоттенхем вирвав вольову перемогу над Саутгемптоном.

Баварія в надрезультативному матчі перестріляла Хоффенхайм і вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини.

Українці за кордоном

Зінченко і Маліновський потрапили до оновлених заявок своїх клубів на плей-офф Ліги чемпіонів.

Соболь допоміг Брюгге пробитись у фінал Кубка Бельгії.

Гол воротаря врятував Академію Пушкаша з Фаворовим, Фехервар Петряка вчергове втратив очки.

Харатін може виступати за збірну Угорщини: тренер "мадяр" вимагає натуралізувати українця.