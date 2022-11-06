Україна

Відбулися 4 матчі 11-го туру УПЛ. Шахтар розгромив Інгулець, скоротивши відставання від СК Дніпро-1. Зоря вирвала перемогу над Металістом, Верес розгромив Металіст 1925, а Олександрія – Колос.

Шахтар визначився з ціною за Мудрика – журналіст озвучив стартову суму та 7 топ-клубів, які хочуть підписати українця.

Топ-матчі дня

Ерлінг Холанд приніс Манчестер Сіті важку перемогу в АПЛ – всі результати суботи. В Італії Наполі обіграв Аталанту у битві лідерів Серії А.

Жерар Піке попрощався з Барселоною. Зірковий захисник зіграв останній матч на Камп Ноу і, можливо, навіть у кар'єрі. Ветеран ще потрапить у заявку на поєдинок з Осасуною (8 листопада), після чого піде з клубу.

Євген Коноплянка віддав перший асист у Польщі. Інший українець в Екстраклясі забив два голи.

Лос-Анджелес став абсолютним чемпіоном МЛС – порятунок Бейла на 120+8 хвилині та драматичні пенальті.

Світ

Шахтар у Лізі чемпіонів: стало відомо, скільки заробили "гірники" за груповий турнір. Також озвучили заробітки Динамо і СК Дніпро-1.

Українець в АПЛ отримав нового наставника – раніше він тренував Реал.

Росія офіційно домовилася про другий спаринг у листопаді – відомі чергові любителі кривавих грошей.

ЧС-2022: четверта збірна опинилась під загрозою дискваліфікації з Мундіалю.