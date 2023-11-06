Головні новини 5 листопада: перша поразка Карпат, Шахтар поїхав на матч ЛЧ, українці захопили лідерство в Іспанії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 5 листопада.
Україна
Загроза теракту і терниста дорога під дощем – Шахтар з пригодами добирався на матч проти Барселони. До Гамбурга поїхав навіть гравець, який не має права виходити на поле.
Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту.
Карпати програли вперше в сезоні, Інгулець продовжив провальну серію – лідери Першої ліги втратили очки.
Світ
Реал розписав нічию з Райо Вальєкано, втративши перше місце – Довбик і Циганков захопили одноосібне лідерство в Прімері.
Ліверпуль сенсаційно втратив очки з аутсайдером – Дарвін не забив з 9 ударів, син викраденого батька врятував від фіаско.
Клубний ЧС-2023: визначилися всі учасники турніру – Манчестер Сіті може виграти ще один трофей.
Українці за кордоном
Максим Хлань продовжує запалювати в чемпіонаті Польщі. Українець забив гол а-ля Мессі.
Дженоа програла Кальярі – блідий матч Маліновського, заміни Раньєрі витягнули сардинців із зони вильоту.
Бєсєдін і Макаренко отримали своєрідні "Золоті м'ячі" за перемогу в чемпіонаті Казахстану.