"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 5 листопада.

Україна

Загроза теракту і терниста дорога під дощем – Шахтар з пригодами добирався на матч проти Барселони. До Гамбурга поїхав навіть гравець, який не має права виходити на поле.

Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту.

Карпати програли вперше в сезоні, Інгулець продовжив провальну серію – лідери Першої ліги втратили очки.

Світ

Реал розписав нічию з Райо Вальєкано, втративши перше місце – Довбик і Циганков захопили одноосібне лідерство в Прімері.

Ліверпуль сенсаційно втратив очки з аутсайдером – Дарвін не забив з 9 ударів, син викраденого батька врятував від фіаско.

Клубний ЧС-2023: визначилися всі учасники турніру – Манчестер Сіті може виграти ще один трофей.

Українці за кордоном

Максим Хлань продовжує запалювати в чемпіонаті Польщі. Українець забив гол а-ля Мессі.

Дженоа програла Кальярі – блідий матч Маліновського, заміни Раньєрі витягнули сардинців із зони вильоту.

Бєсєдін і Макаренко отримали своєрідні "Золоті м'ячі" за перемогу в чемпіонаті Казахстану.