Євро-2024

Франція вибила Португалію і вийшла в півфінал Євро-2024 – Роналду і Ко не повторили серію пенальті, видатна гра Меньяна -

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму.

Кроос офіційно завершив кар'єру – виліт від Іспанії з Євро-2024 став останнім поєдинком для легенди Реала та Німеччини.

Беллінгем та герой Туреччини отримали вироки УЄФА за свої вибрики – один пропустить чвертьфінал і можливий півфінал Євро.

Україна і світ

Жирона дізналася офіційний вердикт щодо участі в Лізі чемпіонів разом з Манчестер Сіті та остаточно втратила двох лідерів через правила УЄФА. Тим часом Артем Довбик ухвалив рішення про продовження кар'єри.

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Шахтар презентував нову форму на сезон 2024/25 – історичний комплект у національних кольорах.