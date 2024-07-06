Головні новини 5 липня: Іспанія і Франція вийшли у півфінал Євро-2024, Кроос завершив кар'єру, Динамо в телепулі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 5 липня
Євро-2024
Франція вибила Португалію і вийшла в півфінал Євро-2024 – Роналду і Ко не повторили серію пенальті, видатна гра Меньяна -
Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму.
Кроос офіційно завершив кар'єру – виліт від Іспанії з Євро-2024 став останнім поєдинком для легенди Реала та Німеччини.
Беллінгем та герой Туреччини отримали вироки УЄФА за свої вибрики – один пропустить чвертьфінал і можливий півфінал Євро.
Україна і світ
Жирона дізналася офіційний вердикт щодо участі в Лізі чемпіонів разом з Манчестер Сіті та остаточно втратила двох лідерів через правила УЄФА. Тим часом Артем Довбик ухвалив рішення про продовження кар'єри.
Динамо може приєднатися до телепулу – кияни розглядають особливий формат співпраці.
Шахтар презентував нову форму на сезон 2024/25 – історичний комплект у національних кольорах.