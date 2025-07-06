Головні новини 5 липня: Динамо та Полісся програли на зборах, Таловєров знайшов новий клуб, Лунін у півфіналі КЧС
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 5 липня.
Клубний ЧС та закордонні чемпіонати
Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена
Визначилися всі півфіналісти Клубного ЧС-2025 – Лунін дізнався суперника
Франція здолала Англію, 100-й гол рекордсменки допоміг Нідерландам розгромити аутсайдера – Євро-2025 серед жінок
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду
Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя
Ніко Вільямс "зрадив" Барселону заради рекордного контракту – чемпіон Європи отримуватиме найбільше в історії клубу
Україна
Шахтар повертає до України протеже Де Дзербі – за колишнього захисника Барселони не доведеться платити
Олександрія підписала екс-голкіпера збірної України – відомі деталі угоди
Невдалі спаринги українців – Динамо програло у першому матчі
Ротань вперше відчув смак поразки з Поліссям
Олександрія розгромно поступилася чемпіону Хорватії у спарингу
Екс-спортдир Олександрії знайшов нову роботу – фахівець працевлаштувався в агенції Шаблія
Трансфери
Челсі офіційно представив гравця на місце Мудрика
Вокер остаточно покинув Манчестер Сіті – новий клуб розірвав мережу презентацією трансферу (ВІДЕО)
Манчестер Юнайтед здійснив другий літній трансфер – прийшов гравець на проблемну позицію
Українці за кордоном
Таловєров офіційно змінив клуб в Англії
Луніним можуть замінити зірку збірної Франції – у Реалі завівся новий Рауль, який присоромив самого Мбаппе
Таловєров прокоментував свій перехід до Сток Сіті
Степанов продовжує запалювати в Німеччині, оформивши дубль – українець забив 6 голів у двох матчах