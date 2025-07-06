Клубний ЧС та закордонні чемпіонати

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена

Визначилися всі півфіналісти Клубного ЧС-2025 – Лунін дізнався суперника

Франція здолала Англію, 100-й гол рекордсменки допоміг Нідерландам розгромити аутсайдера – Євро-2025 серед жінок

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду

Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя

Ніко Вільямс "зрадив" Барселону заради рекордного контракту – чемпіон Європи отримуватиме найбільше в історії клубу

Україна

Шахтар повертає до України протеже Де Дзербі – за колишнього захисника Барселони не доведеться платити

Олександрія підписала екс-голкіпера збірної України – відомі деталі угоди

Невдалі спаринги українців – Динамо програло у першому матчі

Ротань вперше відчув смак поразки з Поліссям

Олександрія розгромно поступилася чемпіону Хорватії у спарингу

Екс-спортдир Олександрії знайшов нову роботу – фахівець працевлаштувався в агенції Шаблія

Трансфери

Челсі офіційно представив гравця на місце Мудрика

Вокер остаточно покинув Манчестер Сіті – новий клуб розірвав мережу презентацією трансферу (ВІДЕО)

Манчестер Юнайтед здійснив другий літній трансфер – прийшов гравець на проблемну позицію

Українці за кордоном

Таловєров офіційно змінив клуб в Англії

Луніним можуть замінити зірку збірної Франції – у Реалі завівся новий Рауль, який присоромив самого Мбаппе

Таловєров прокоментував свій перехід до Сток Сіті

Степанов продовжує запалювати в Німеччині, оформивши дубль – українець забив 6 голів у двох матчах