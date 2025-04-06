"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 5 квітня 2025 року.

Україна

Україна в меншості згоріла Бельгії у відборі на Євро-2025 – збірна WU-19 повторила фіаско підопічних Реброва.

Чорноморець сенсаційно здолав екс-команду Григорчука – асист Ракицького приніс Кучеру першу перемогу після камбеку в УПЛ.

Зоря на виїзді у доданий час вирвала перемогу в Ворскли – Скляр став антигероєм, Будківський встановив особистий рекорд.

Перша ліга: ЮКСА програла без сина Ромаріо, Полтава обіграла і наздогнала Агробізнес, а Минай поділив очки з Металургом.

Екс-гравець збірної України відновив футбольну кар'єру – гратиме за аматорську команду.

Українці за кордоном

Забарний міг забити, але продовжив безвиграшну серію, Астон Вілла впритул наблизилась до ЛЧ, Іпсвіч майже вилетів з АПЛ.

Циганков не знав такого 2 місяці і програв аутсайдеру – Жирона продовжила жахливу серію.

Реал програв Валенсії, зробивши подарунок Барселоні – Вінісіус не забив пенальті, зіпсований дебют конкурента Луніна.

Світ

Барселона розписала несподівану нічию з Бетісом – "блаугранас" не змогли скористатись провалом Реала.

Мілан оформив божевільний камбек з Фіорентиною, відігравшись після 0:2 – в екс-зірки Шахтаря вкрали звання героя.

Арсенал розписав нічию з Евертоном – учень не зміг здолати вчителя, "українського дербі" не сталося.

Байєр ледь не зганьбився з аутсайдером, Борусія Д розбила Фрайбург, РБ Лейпциг повернувся у топ-5 Бундесліги.

ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції за 6 турів до фінішу – парижани здобули свій 13-й титул.

Мюллєр офіційно підтвердив майбутній відхід з Баварії – він віддав клубу 25 років.