Україна

Динамо здійснило вже другий трансфер під час літнього вікна. Після Максима Брагару до команди Шовковського приєднується хавбек Олександр Піхальонок.

Також кияни вже визначились з першим спаринг-партнером на літніх зборах.

Тим часом Шахтар в епіцентрі скандалу. Чемпіон світу звинуватив "гірників" у цькуванні і викручуванні рук.

Цікаві речі відбуваються навколо Карпат. На фоні чуток про відхід Маркевича-старшого Інгулець попрощався з Владиславом Лупашком, якого сватають саме до Львова.

Капітан Вереса дав ексклюзивне інтерв'ю Футбол 24, де розповів про порятунок від вильоту в Першу лігу, кримських колаборантів, молдавських аферистів і ще багато цікавого.

Європа

Ряд клубів Серії А активно переозброюється, проводячи зміни головних тренерів. Наполі офіційно оголосив про призначення Антоніо Конте. Колишній наставник Фіорентини Вінченцо Італьяно працевлаштувався в Болоньї. Лаціо скандально попрощався з Ігором Тудором. А Паулу Фонсека став на крок ближчим до роботи в Мілані.

Тим часом збірна Італії U-17 ефектно перемогла у фіналі Євро-2024.

Челсі став черговим клубом, який вирішив не відпускати своїх гравців на Олімпійські ігри. Зокрема, під заборону потрапляє і Михайло Мудрик.

Товариські матчі

Збірна Словаччини розпочала підготовку до зустрічі з Україною на Євро-2024. Наші сусіди легко розбили футбольного карлика.

Ще один суперник команди Реброва – збірна Бельгії – не мала труднощів із Чорногорією.

Серед інших спарингів європейського вечора відзначимо розгромні перемоги двох грандів – Франції з голом Мбаппе та Іспанії із хет-триком Оярсабаля.