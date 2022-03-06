Війна України з Росією

УЄФА шукає можливість допомогти збірній України. Матч плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії можуть перенести на червень.

Президент Металіста Олександр Ярославський вже планує, як буде відбудовувати Харків після бомбардувань окупантів. За словами бізнесмена, він налаштований зібрати близько 1 млрд доларів.

Колишній воротар Динамо та екс-президент ПФЛ Святослав Сирота вступив до лав ЗСУ.

Аталанта хоче скористатись війною і за 5 мільйонів придбати форварда Шахтаря. Ще один легіонер "гірників" сподівається більше ніколи не повернутися в Україну. ФІФА та УЄФА готові відкрити трансферне вікно для клубів УПЛ.

Росію викинули зі ще однієї футбольної організації. Це розв'язує руки гравцям – тепер вони без перешкод можуть посилати н**уй клуби з країни-агресорки.

Українці за кордоном

Рома знову обіграла Аталанту. Руслан Маліновський провів на полі півгодини та організував вилечення для Генріха Мхітаряна.

Нападник Шахтаря Данило Сікан, який на правах оренди виступає за німецьку Ганзу, відзначився переможним асистом у матчі з сімома голами.

Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов забив розкішний гол зі штрафного. Українець не зміг стримати сліз, команда емоційно підтримала.

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