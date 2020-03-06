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Головні новини 5 березня: УАФ затвердила новий формат УПЛ, стали відомі причини проваленого допінг-тесту Бєсєдіна

07:00 1136 Читать на русском
Головні новини 5 березня: УАФ затвердила новий формат УПЛ, стали відомі причини проваленого допінг-тесту Бєсєдіна
Динамо – Шахтар / фото: Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 5 березня.

Україна

Шевченко веде переговори з УАФ про новий контракт. Динамо підписало новий контракт з Русиним.

УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ.

Бєсєдін став жертвою помилки лікаря Динамо – представник УАФ розкрив причину проваленого допінг-тесту, а форвард пояснив, як заборонений препарат потрапив у його організм.

Світ

Манчестер Юнайтед розгромив Дербі Каунті з Руні у складі і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії. Визначилися фінальні пари в національних Кубках Франції та Іспанії.

Вінгера збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра.

Президент Ювентуса поставив під сумнів справедливість участі Аталанти в Лізі чемпіонів, на що отримав гідну відповідь мера Бергамо.

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